Туляки взошли на пьедестал Всероссийских соревнований по ориентированию
Более двухсот спорториентировщиков состязались в финальных стартах под Москвой
Туляки взошли на пьедестал Всероссийских соревнований по ориентированиюФото: соцсети
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Из туляков в спринте первенствовали Ярослав Перелыгин и Антон Копанов. Антон также отличился в классике.
Среди женщин за нашими спортсменками первое место в классике - Вероника Матвеева и Вероника Павлова. Зато в спринте они оказались вторыми.
ИСТОЧНИК KP.RU