СЕГОДНЯ 09:43 2019-12-31T09:43:11+03:00

Туляки взошли на пьедестал Всероссийских соревнований по ориентированию Фото: соцсети

Более двухсот спорториентировщиков состязались в финальных стартах под Москвой

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Из туляков в спринте первенствовали Ярослав Перелыгин и Антон Копанов. Антон также отличился в классике.

Среди женщин за нашими спортсменками первое место в классике - Вероника Матвеева и Вероника Павлова. Зато в спринте они оказались вторыми.

ИСТОЧНИК KP.RU