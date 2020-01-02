2019-12-30T17:29:58+03:00
Общество

В Туле с начала 2020 года увеличилось количество общественного транспорта

На городских улицах можно встретить 165 автобусов, 63 трамвая и 53 троллейбуса
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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С начала 2020 года в Туле ежедневно курсирует 281 единица транспорта. Это 165 автобусов, 63 трамвая, 53 троллейбуса.

По сравнению с началом 2019 года общее запланированное количество транспорта было увеличено на 36 единиц автобусов.

В начале 2019 года на улицах города работало 245 единиц транспорта, из них – 129 автобусов, 63 трамвая, 53 троллейбуса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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