В Туле с начала 2020 года увеличилось количество общественного транспорта
На городских улицах можно встретить 165 автобусов, 63 трамвая и 53 троллейбуса
Фото: Алексей ФОКИН
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С начала 2020 года в Туле ежедневно курсирует 281 единица транспорта. Это 165 автобусов, 63 трамвая, 53 троллейбуса.
По сравнению с началом 2019 года общее запланированное количество транспорта было увеличено на 36 единиц автобусов.
В начале 2019 года на улицах города работало 245 единиц транспорта, из них – 129 автобусов, 63 трамвая, 53 троллейбуса.
ИСТОЧНИК KP.RU