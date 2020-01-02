2019-12-30T17:24:58+03:00
Общество

В Туле автобусный маршрут № 39 продлили до микрорайона Северная Мыза

Также увеличилось количество работающего транспорта на линии
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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С 1 января в Туле значительно изменился автобусный маршрут № 39. Его продлили до микрорайона Северная Мыза. Также увеличилось количество работающих автобусов на линии.

С нового года стало больше и работающего транспорта по одному из самых востребованных маршрутов - № 18 (ул. Генерала Маргелова - Новомедвенский пр-д (Технопарк) (с 18 до 27 единиц), а также по недавно введенному маршруту - № 72 (Московский вокзал – мкр. «Северная Мыза») (с 28 рейсов до 75).

ИСТОЧНИК KP.RU

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