Похороны выдающегося тульского краеведа Вячеслава Ботя состоятся 31 декабря
Краеведа похоронят на Почетной аллее первого городского кладбища
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Ранее сообщалось, что на 91-м году ушел из жизни старейший краевед региона, историка, литературоведа и поэта Вячеслав Ботя. Вячеслав Иванович являлся почетным гражданином города-героя Тулы, Заслуженным работником культуры РСФСР, членом Союза писателей России.
Прощание с краеведом состоится на территории городского кладбища №3. Гражданская панихида и отпевание пройдут с 12.00 в ритуальном комплексе на территории городского кладбища №3. В 13.30 Вячеслава Ботя похоронят на Почетной аллее первого городского кладбища на Новомосковском шоссе.
ИСТОЧНИК KP.RU