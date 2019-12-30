2019-12-30T17:11:50+03:00
Общество

Похороны выдающегося тульского краеведа Вячеслава Ботя состоятся 31 декабря

Краеведа похоронят на Почетной аллее первого городского кладбища
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Ранее сообщалось, что на 91-м году ушел из жизни старейший краевед региона, историка, литературоведа и поэта Вячеслав Ботя. Вячеслав Иванович являлся почетным гражданином города-героя Тулы, Заслуженным работником культуры РСФСР, членом Союза писателей России.

Прощание с краеведом состоится на территории городского кладбища №3. Гражданская панихида и отпевание пройдут с 12.00 в ритуальном комплексе на территории городского кладбища №3. В 13.30 Вячеслава Ботя похоронят на Почетной аллее первого городского кладбища на Новомосковском шоссе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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