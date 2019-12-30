Тульские дети войны могут получить отдельный социальный статус

СЕГОДНЯ 17:04 2019-12-30T17:04:40+03:00

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Инициатива подготовлена в связи с празднованием в 2020 году 75-летия Победы. В пояснительной записке к проекту поправок в закон «О мерах социальной поддержки отдельных категорий жителей Тульской области» отмечается, что в «действующем федеральном законодательстве граждане, чье детство совпало с годами Второй мировой войны, не получили специального статуса с соответствующими мерами социальной поддержки». В связи с этим предлагается установить статус «дети войны» гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим на территории Тульской области, которым на день окончания Второй мировой войны (2 сентября 1945 года) не исполнилось 18 лет, и определения им мер социальной поддержки.

Региональный законопроект предлагает обеспечить на территории Тульской области для этой группы населения внеочередное оказание медицинской помощи, а также первоочередное получение услуг в организациях социального обслуживания граждан, находящихся в ведении Тульской области.

Кстати, по состоянию на октябрь текущего года, по данным Министерства труда и социальной защиты Тульской области, число граждан, подпадающих под статус «детей войны», составляет порядка 111 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU