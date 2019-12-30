2019-12-30T16:51:08+03:00
Общество

В Щекинском районе Тульской области открылось новое помещение МРЭО

Новое помещение оборудовано всеми современными системами для электронной передачи данных
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: Управление МВД России по Тульской областиФото: Управление МВД России по Тульской области
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В Щекино открыто новое помещение МРЭО ГИБДД. Начальник УМВД России по Тульской области Сергей Галкин принял участие в торжественной церемонии. Он ознакомился с организацией работы, убедился в наличии всех необходимых условий для посетителей и личного состава.

В новом МРЭО все рабочие места сотрудников подключены ко всем современным системам электронной передачи данных, необходимых для оказания государственных услуг гражданам, в том числе и в электронном виде. Также в здании есть возможность осуществить регистрационные действия с транспортными средствами и сдать экзамены для получения водительского удостоверения у жителей не только Щекинского, но и других районов, а также областного центра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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