Маленькие туляки получили подарки от российской «Елки желаний»

СЕГОДНЯ 16:42 2019-12-30T16:43:31+03:00

Исполнились мечты ребят из Тульской области, письма от которых оказались на елке, установленной в столице, в Большом Кремлевском дворце

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Так, 6-летняя Ульяна получила в подарок планшет. Его вручили Дед Мороз, Снегурочка и сказочный герой Тигра. А 11-летний Арсений стал владельцем мощного ноутбука.

Поздравления в своей адрес и подарки также получили члены семей ребят.

Желание еще одного ребенка будет исполнено уже в новом году.

ИСТОЧНИК KP.RU