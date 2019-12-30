Маленькие туляки получили подарки от российской «Елки желаний»
Исполнились мечты ребят из Тульской области, письма от которых оказались на елке, установленной в столице, в Большом Кремлевском дворце
Маленькие туляки получили подарки с российской «Елки желаний»Фото: материалы пресс-служб
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Так, 6-летняя Ульяна получила в подарок планшет. Его вручили Дед Мороз, Снегурочка и сказочный герой Тигра. А 11-летний Арсений стал владельцем мощного ноутбука.
Поздравления в своей адрес и подарки также получили члены семей ребят.
Желание еще одного ребенка будет исполнено уже в новом году.
ИСТОЧНИК KP.RU