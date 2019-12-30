2019-12-30T16:43:31+03:00
Общество

Маленькие туляки получили подарки от российской «Елки желаний»

Исполнились мечты ребят из Тульской области, письма от которых оказались на елке, установленной в столице, в Большом Кремлевском дворце
Игорь КОПЫТОВ
Поделиться:
Маленькие туляки получили подарки с российской «Елки желаний»Маленькие туляки получили подарки с российской «Елки желаний»Фото: материалы пресс-служб
Изменить размер текста:

Так, 6-летняя Ульяна получила в подарок планшет. Его вручили Дед Мороз, Снегурочка и сказочный герой Тигра. А 11-летний Арсений стал владельцем мощного ноутбука.

Поздравления в своей адрес и подарки также получили члены семей ребят.

Желание еще одного ребенка будет исполнено уже в новом году.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24