В Тульской области на трассе перевернулся автомобиль

СЕГОДНЯ 16:31 2019-12-30T16:31:02+03:00

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В ночь в 29 на 30 декабря в Белевском районе Тульской области на 95-м километре автодороги «Калуга – Перемышель – Белев» перевернулся автомобиль.

По предварительным данным, водитель «Шевроле Кобальт», молодой человек 1993 года рождения, не справился с управлением и съехал в кювет. В результате автомобиль опрокинулся.

26-летний водитель с различными травмами был госпитализирован.

ИСТОЧНИК KP.RU