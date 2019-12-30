В Тульской области на трассе перевернулся автомобиль
Водитель был госпитализирован
Фото: Материалы пресс-служб
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В ночь в 29 на 30 декабря в Белевском районе Тульской области на 95-м километре автодороги «Калуга – Перемышель – Белев» перевернулся автомобиль.
По предварительным данным, водитель «Шевроле Кобальт», молодой человек 1993 года рождения, не справился с управлением и съехал в кювет. В результате автомобиль опрокинулся.
26-летний водитель с различными травмами был госпитализирован.
ИСТОЧНИК KP.RU