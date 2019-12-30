В Тульской области на поъезде к населенному пункту столкнулись два автомобиля
В результате ДТП была госпитализирована 18-летняя девушка
Фото: Материалы пресс-служб
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28 декабря в Заокском районе Тульской области на 1-м километре автоподъезда к населенному пункту Малахово произошло ДТП с участием двух автомобилей.
По предварительной информации, водитель «Шевроле Нива»1989 года рождения не справился с управлением и выехал на встречную полосу. После чего произошло столкновение с автомобилем «Хонда аккорд» под управлением молодого человека 1995 года рождения.
В результате аварии пострадал пассажир «Хонды» - девушка 2001 года рождения. Ей была оказана медицинская помощь, после чего она была отпущена домой.
ИСТОЧНИК KP.RU