В Тульской области на поъезде к населенному пункту столкнулись два автомобиля

СЕГОДНЯ 16:04 2019-12-30T16:04:57+03:00

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28 декабря в Заокском районе Тульской области на 1-м километре автоподъезда к населенному пункту Малахово произошло ДТП с участием двух автомобилей.

По предварительной информации, водитель «Шевроле Нива»1989 года рождения не справился с управлением и выехал на встречную полосу. После чего произошло столкновение с автомобилем «Хонда аккорд» под управлением молодого человека 1995 года рождения.

В результате аварии пострадал пассажир «Хонды» - девушка 2001 года рождения. Ей была оказана медицинская помощь, после чего она была отпущена домой.

ИСТОЧНИК KP.RU