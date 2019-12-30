79-летняя водитель «Лады» устроила в Тульской области ДТП

СЕГОДНЯ 15:50 2019-12-30T15:50:09+03:00

Она была госпитализирована с различными травмами

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В пятницу, 27 декабря, в 9:05 в Одоевском районе Тульской области на 40-м километре автодороги «Голодское – Суворов – Одоев» произошло ДТП.

Женщина 1940 года рождения, управляя автомобилем «Лада 212140», по предварительной информации, при въезде на перекресток равнозначных дорог не убедилась в безопасности своего маневра. В результате она столкнулась с иномаркой «Дэу Нексия» под управлением мужчины 1953 года рождения, который двигался по главной дороге.

Итогом столкновения стала госпитализация 79-летней женщины, водителя «Лады». Она была доставлена в медучреждение с различными травмами.

ИСТОЧНИК KP.RU