СЕГОДНЯ 15:21 2019-12-30T15:21:26+03:00

Он скончался на 91-м году жизни

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Сегодня, 30 декабря, на 91-м году ушел из жизни старейший краевед Тульского региона Вячеслав Боть.

Вячеслав Иванович – краевед, историк, литературовед и поэт. Он являлся почетным гражданином города-героя Тулы, Заслуженным работником культуры РСФСР, членом Союза писателей России. Более 60 лет Вячеслав Боть посвятил музейному делу.

В связи с кончиной Вячеслава Ивановича губернатор Тульской области Алексей Дюмин выразил соболезнования родным и близким выдающегося тульского краеведа:

«Из жизни ушел поистине выдающийся человек, признанный лидер краеведческого сообщества тульского края. Вячеслав Иванович многое сделал для развития музейного дела и сохранения богатейшего культурного наследия нашего региона. Он был по-настоящему увлеченным, талантливым и неравнодушным человеком. Уверен, светлая память о Вячеславе Ивановиче всегда будет в наших сердцах», - говорится в телеграмме главы региона.

ИСТОЧНИК KP.RU