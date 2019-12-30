2019-12-30T15:07:06+03:00
Общество

За три дня сотрудниками тульского ГИБДД было выявлено 35 пьяных водителей

Все нарушители привлечены к административной ответственности
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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Восемнадцать из них привлечены к административной ответственности по двум статьям: «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения» и «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения». Четверо выявленных водителей ранее уже были привлечены к административной ответственности за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

По всем фактам нарушений безопасности дорожного движения водителям грозит штраф в размере 30 тыс. рублей и лишение права управления сроком от 1,5 до 2-х лет. В случае повторных нарушений штраф увеличится и его сумма будет составлять от 200 до 300 тыс. рублей или соответствовать размеру заработной платы, или иного дохода осужденного за период от 1 до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет, также нарушителей могут ждать обязательные работы на срок до 480 часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет, либо принудительные работы на срок до 2-х лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 2-х лет, либо лишение свободы на срок до 2-х лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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