Автопарк тульской Госавтоинспекции пополнился на 26 машин
Ключи от новых патрульных автомобилей вручил начальник областного Управления МВД Сергей Галкин
УМВД России по Тульской области
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Сотрудники Тульской Госавтоинспекции получили 26 новых патрульных автомобилей. Транспорт был приобретен в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Все автомобили оснащены громкоговорящими установками, радиостанциями, видеорегистраторами и медицинскими укладками для оказания первой помощи пострадавшим в ДТП.
Пополнение автопарка позволит оперативно реагировать на изменение дорожной обстановки и контролировать безопасность дорожного движения.
ИСТОЧНИК KP.RU