2019-12-30T13:08:02+03:00
Происшествия

Производители алкоголя отсудили у тульской ОПГ почти 100 млн рублей ущерба

Возглавлял группу бывший депутат Тульской областной думы Валентин Соловьев
Игорь КОПЫТОВ
Поделиться:
Производители алкоголя отсудили у тульской ОПГ почти 100 млн рублей ущербаПроизводители алкоголя отсудили у тульской ОПГ почти 100 млн рублей ущербаФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

Суворовский районный суд Тульской области рассмотрел гражданское дело по иску четырех компаний, производителей водки к преступной группе из девяти человек, которая наладила выпуск поддельного алкоголя в промышленном масштабе. Судом установлено, что на подпольном заводе было произведено более 6 миллионов бутылок водки. Часть – реализована.

Летом 2019 года группировка уже была осуждена. Ее участники приговорены к различным срокам лишения свободы, со штрафом в доход государства. Однако ряд крупных алкогольных компаний обратились с иском в суд, чтобы взыскать с преступников причиненный им ущерб использованием товарных знаков. Суд согласился с истцами, и теперь в общей сложности осужденные должны будут заплатить почти 100 млн рублей.

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в установленном законом порядке.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Туле на Советской из-за ДТП на путях встали трамваи
В Тульской области на поъезде к населенному пункту столкнулись два автомобиля
79-летняя водитель «Лады» устроила в Тульской области ДТП
Ушел из жизни старейший краевед Тульского региона Вячеслав Боть
За три дня сотрудниками тульского ГИБДД было выявлено 35 пьяных водителей
Автопарк тульской Госавтоинспекции пополнился на 26 машин
Производители алкоголя отсудили у тульской ОПГ почти 100 млн рублей ущерба
Туляк сорвал с шеи знакомой золотую цепочку с кулоном
В Туле презентовали восстановленные старинные вывески
В Тульской области заготовили более 200 тысяч тонн противогололедных материалов
Волейбольная «Тулица» завершила игры очередного тура Чемпионата России
Житель Тульской области напал с ножом на посетителя кафе
Тульский «Дом губернатора» все-таки продадут
В Туле открылся современный центр занятости населения
Больше десяти тульских спортсменов стали мастерами спорта РФ
Десять управляющих компаний Тулы попались на некачественной уборке снега
Туляк подхватил брюшной тиф после посещения ресторана
Старейший тульский краевед Вячеслав Боть скончался накануне вечером
Семья медиков из Тульской области получила поздравления с рождением тройни
В Большой Туле сгорела квартира: есть пострадавший
Погода в Туле 30 декабря: облачно и небольшой снег
В Туле 30 декабря введут дорожные ограничения