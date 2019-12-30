Производители алкоголя отсудили у тульской ОПГ почти 100 млн рублей ущерба

СЕГОДНЯ 13:08 2019-12-30T13:08:02+03:00

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Суворовский районный суд Тульской области рассмотрел гражданское дело по иску четырех компаний, производителей водки к преступной группе из девяти человек, которая наладила выпуск поддельного алкоголя в промышленном масштабе. Судом установлено, что на подпольном заводе было произведено более 6 миллионов бутылок водки. Часть – реализована.

Летом 2019 года группировка уже была осуждена. Ее участники приговорены к различным срокам лишения свободы, со штрафом в доход государства. Однако ряд крупных алкогольных компаний обратились с иском в суд, чтобы взыскать с преступников причиненный им ущерб использованием товарных знаков. Суд согласился с истцами, и теперь в общей сложности осужденные должны будут заплатить почти 100 млн рублей.

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в установленном законом порядке.

ИСТОЧНИК KP.RU