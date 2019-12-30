В Туле презентовали восстановленные старинные вывески
Старинные вывески были обнаружены на здании бывших торговых рядов (в последнее время - здание военной прокуратуры на улице Советской) во время ремонта минувшим летом. По инициативе Тульского историко-архитектурного музея было решено восстановить надписи, сохранившиеся под слоем штукатурки. На эти цели было собрано более 400 тысяч рублей.
Реставрационными работами занимались специально приглашенные столичные мастера Елена Медведева и Екатерина Дмитриева.
На минувших выходных результаты их трудов были открыты для общего доступа на так называемой «тротуарной вечеринке», информацией о которой ее участники поделились в соцсетях.
ИСТОЧНИК KP.RU