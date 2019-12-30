2019-12-30T14:35:25+03:00
Звезды

В Туле презентовали восстановленные старинные вывески

Средства на реставрацию собирали неравнодушные люди со всего региона
Игорь КОПЫТОВ
Поделиться:
В Туле презентовали восстановленные старинные вывескиВ Туле презентовали восстановленные старинные вывескиФото: соцсети
Изменить размер текста:

Старинные вывески были обнаружены на здании бывших торговых рядов (в последнее время - здание военной прокуратуры на улице Советской) во время ремонта минувшим летом. По инициативе Тульского историко-архитектурного музея было решено восстановить надписи, сохранившиеся под слоем штукатурки. На эти цели было собрано более 400 тысяч рублей.

Реставрационными работами занимались специально приглашенные столичные мастера Елена Медведева и Екатерина Дмитриева.

На минувших выходных результаты их трудов были открыты для общего доступа на так называемой «тротуарной вечеринке», информацией о которой ее участники поделились в соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Туле на Советской из-за ДТП на путях встали трамваи
В Тульской области на поъезде к населенному пункту столкнулись два автомобиля
79-летняя водитель «Лады» устроила в Тульской области ДТП
Ушел из жизни старейший краевед Тульского региона Вячеслав Боть
За три дня сотрудниками тульского ГИБДД было выявлено 35 пьяных водителей
Автопарк тульской Госавтоинспекции пополнился на 26 машин
Производители алкоголя отсудили у тульской ОПГ почти 100 млн рублей ущерба
Туляк сорвал с шеи знакомой золотую цепочку с кулоном
В Туле презентовали восстановленные старинные вывески
В Тульской области заготовили более 200 тысяч тонн противогололедных материалов
Волейбольная «Тулица» завершила игры очередного тура Чемпионата России
Житель Тульской области напал с ножом на посетителя кафе
Тульский «Дом губернатора» все-таки продадут
В Туле открылся современный центр занятости населения
Больше десяти тульских спортсменов стали мастерами спорта РФ
Десять управляющих компаний Тулы попались на некачественной уборке снега
Туляк подхватил брюшной тиф после посещения ресторана
Старейший тульский краевед Вячеслав Боть скончался накануне вечером
Семья медиков из Тульской области получила поздравления с рождением тройни
В Большой Туле сгорела квартира: есть пострадавший
Погода в Туле 30 декабря: облачно и небольшой снег
В Туле 30 декабря введут дорожные ограничения