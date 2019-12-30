В Туле презентовали восстановленные старинные вывески

СЕГОДНЯ 12:27 2019-12-30T14:35:25+03:00

Средства на реставрацию собирали неравнодушные люди со всего региона

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Старинные вывески были обнаружены на здании бывших торговых рядов (в последнее время - здание военной прокуратуры на улице Советской) во время ремонта минувшим летом. По инициативе Тульского историко-архитектурного музея было решено восстановить надписи, сохранившиеся под слоем штукатурки. На эти цели было собрано более 400 тысяч рублей.

Реставрационными работами занимались специально приглашенные столичные мастера Елена Медведева и Екатерина Дмитриева.

На минувших выходных результаты их трудов были открыты для общего доступа на так называемой «тротуарной вечеринке», информацией о которой ее участники поделились в соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU