В Тульской области заготовили более 200 тысяч тонн противогололедных материалов
В правительстве региона обсудили готовность служб к работе в новогодние праздники
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В Тульской области заготовили более 200 тысяч тонн противогололедных материалов, 250 тонн реагентов для обработки дорог. Об этом говорили на совещании в правительстве региона по готовности служб к работе в новогодние праздники.
«Тулаавтодор» организовал круглосуточное дежурство. Вся техника готова к работе. По данным муниципалитетов, готовность к зимнему содержанию - 100%.
ИСТОЧНИК KP.RU