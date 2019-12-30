СЕГОДНЯ 12:26 2019-12-30T12:27:50+03:00

В правительстве региона обсудили готовность служб к работе в новогодние праздники

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В Тульской области заготовили более 200 тысяч тонн противогололедных материалов, 250 тонн реагентов для обработки дорог. Об этом говорили на совещании в правительстве региона по готовности служб к работе в новогодние праздники.

«Тулаавтодор» организовал круглосуточное дежурство. Вся техника готова к работе. По данным муниципалитетов, готовность к зимнему содержанию - 100%.

ИСТОЧНИК KP.RU