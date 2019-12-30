Волейбольная «Тулица» завершила игры очередного тура Чемпионата России

СЕГОДНЯ 11:04 2019-12-30T11:05:35+03:00

Сейчас тулячки находятся на четвертой строчке турнирной таблицы

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В завершающих играх 4 тура игр в высшей лиге «А» наша команда уверенно обыграла во второй встрече столичный «Луч» со счетом 3:0, по партиям 25:21, 25:5, 25:19, а также обыграла местную владивостокскую «Приморочку» - 3:1 (23:25, 25:8, 25:20, 25:20).

Таким образом, тулячки имеют на балансе 35 очков при 12 победах в 15 играх.

ИСТОЧНИК KP.RU