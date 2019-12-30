Житель Тульской области напал с ножом на посетителя кафе
33-летнего местного жителя росгвардейцы передали прибывшей следственно-оперативной группе
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В кафе Алексина поссорились два посетителя. Один из мужчин нанес ножевое ранение другому.
На пульт дежурного вневедомственной охраны по городу Алексину поступил сигнал о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в одном из кафе. На место происшествия оперативно прибыл экипаж вневедомственной охраны.
Росгвардейцы задержали 33-летнего местного жителя и передали прибывшей следственно-оперативной группе.
ИСТОЧНИК KP.RU