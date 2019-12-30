Тульский «Дом губернатора» все-таки продадут

СЕГОДНЯ 10:35 2019-12-30T10:36:41+03:00

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По утверждениям чиновницы, в Доме губернатора нецелесообразно размещать образовательное учреждение или больницу, поэтому позиция властей остается неизменной - здание будет продано в частные руки.

Министр культуры заявила, что будущие инвесторы уже нашлись. «Дом губернатора» в ближайшее время будет выставлен на торги. При этом новые владельцы предоставят банковскую гарантию, что имеют не меньше 35% от суммы, которая указана в смете реставрации. Средняя стоимость таких работ по предварительным оценкам составляет порядка 100 миллионов рублей, поскольку здание за последние годы пережило несколько пожаров.

ИСТОЧНИК KP.RU