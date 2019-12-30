СЕГОДНЯ 10:33 2019-12-30T10:34:14+03:00

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В Туле открылся современный центр занятости населения. В здании прошёл масштабный ремонт, переоснащение рабочих мест, проведено переобучение сотрудников, в том числе по стандартам бережливого производства.

Теперь в поиске работы будут учитывать профессиональный потенциал соискателей и реальные запросы работодателей.

По модели Тульского кадрового центра будет развиваться и другие центры занятости. В 2020 году будет модернизирован центр занятости населения города Донского.

ИСТОЧНИК KP.RU