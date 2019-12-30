В Туле открылся современный центр занятости населения
В здании прошел масштабный ремонт, переоснащение рабочих мест
Фото: Правительство Тульской области
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В Туле открылся современный центр занятости населения. В здании прошёл масштабный ремонт, переоснащение рабочих мест, проведено переобучение сотрудников, в том числе по стандартам бережливого производства.
Теперь в поиске работы будут учитывать профессиональный потенциал соискателей и реальные запросы работодателей.
По модели Тульского кадрового центра будет развиваться и другие центры занятости. В 2020 году будет модернизирован центр занятости населения города Донского.
ИСТОЧНИК KP.RU