2019-12-30T10:39:00+03:00
Спорт

Больше десяти тульских спортсменов стали мастерами спорта РФ

Почетное звание заслужили 14 человек в семи видах спорта
Игорь КОПЫТОВ
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Больше десяти тульских спортсменов стали мастерами спорта РФБольше десяти тульских спортсменов стали мастерами спорта РФФото: Алексей ФОКИН
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Так, мастерами спорта РФ по художественной гимнастике стали Светлана Красуцкая, Анна Леонтьева, Анастасия Ломакина, Анастасия Лукьянова, Елизавета Субботина, Василина Титова. В легкой атлетике звания мастера удостоена Анна Меркулова, а София Георгиева и Надежда Гречишкина - в подводном спорте.

Евгений Шингалеев подтвердил норматив в стендовой стрельбе, а Даниил Багдасарян — в дзюдо. Среди велогонщиков отличился Даниил Базоров, ранее уже имевший титул мастера спорта в конькобежном спорте.

Андрей Гущин и Артем Еганян стали мастерами по плаванию среди атлетов с поражением зрения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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