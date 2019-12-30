Больше десяти тульских спортсменов стали мастерами спорта РФ
Так, мастерами спорта РФ по художественной гимнастике стали Светлана Красуцкая, Анна Леонтьева, Анастасия Ломакина, Анастасия Лукьянова, Елизавета Субботина, Василина Титова. В легкой атлетике звания мастера удостоена Анна Меркулова, а София Георгиева и Надежда Гречишкина - в подводном спорте.
Евгений Шингалеев подтвердил норматив в стендовой стрельбе, а Даниил Багдасарян — в дзюдо. Среди велогонщиков отличился Даниил Базоров, ранее уже имевший титул мастера спорта в конькобежном спорте.
Андрей Гущин и Артем Еганян стали мастерами по плаванию среди атлетов с поражением зрения.
ИСТОЧНИК KP.RU