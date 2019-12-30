Десять управляющих компаний Тулы попались на некачественной уборке снега
Всего была обследована 261 придомовая территория
Фото: Алексей ФОКИН
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Ряд управляющих компаний Тулы попались на некачественной уборке снега и отсутствии обработки противогололодными реагентами. Таковы итоги рейда, который провели сотрудники управления административно-технического надзор.
Среди нарушителей - «Жилхоз», «Восход», «Жилкомцентр», «Стройуслугасервис», «Мастер Сервис», «Комфорт», «Тульская городская УК»,«Единая Тула», «Согласие», «Рэмс».
Всего была обследована 261 придомовая территория, выявлено 20 нарушений правил благоустройства.
За подобные правонарушения УК грозит штраф в размере от 100 до 300 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU