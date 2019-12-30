Туляк подхватил брюшной тиф после посещения ресторана

СЕГОДНЯ 10:02 2019-12-30T12:33:49+03:00

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Житель Тульской области подхватил брюшной тиф. Оказалось, что в инкубационный период заболевший питался в ресторане на Красноармейском проспекте.

В связи с этим сотрудники Управления Роспотребнадзора по Тульской области провели санитарно-эпидемиологическую проверку. При обследовании помещений на первом этаже здания установили наличие сыроварни.

На момент проверки 18 декабря в помещении обнаружили нарушения санитарно-эпидемиологических требований, создающие угрозу здоровью и жизни людей. Организацию общественного питания суд закрыл на 90 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU