Туляк подхватил брюшной тиф после посещения ресторана
Общепит закрыли на 90 суток
Фото: Алексей ФОКИН
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Житель Тульской области подхватил брюшной тиф. Оказалось, что в инкубационный период заболевший питался в ресторане на Красноармейском проспекте.
В связи с этим сотрудники Управления Роспотребнадзора по Тульской области провели санитарно-эпидемиологическую проверку. При обследовании помещений на первом этаже здания установили наличие сыроварни.
На момент проверки 18 декабря в помещении обнаружили нарушения санитарно-эпидемиологических требований, создающие угрозу здоровью и жизни людей. Организацию общественного питания суд закрыл на 90 суток.
ИСТОЧНИК KP.RU