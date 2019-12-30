2019-12-30T10:01:32+03:00
Общество

Старейший тульский краевед Вячеслав Боть скончался накануне вечером

Вячеслав Иванович, заслуженный работник культуры, ушел из жизни на 91 году жизни 29 декабря
Игорь КОПЫТОВ
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Старейший тульский краевед Вячеслав Боть скончался накануне вечеромСтарейший тульский краевед Вячеслав Боть скончался накануне вечеромФото: материалы пресс-служб
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В.И. Боть являлся заслуженным работником культуры РФ, старшим научным сотрудником Дома-музея В.В. Вересаева и почетным гражданином города. Более 30 лет он проработал директором Тульского областного краеведческого музея.

Родился авторитетный тульский краевед 12 апреля 1929 года в городе Орша, Белоруссия. С января 1943 года проживал в Туле.

Боть - один из организаторов краеведческого движения Тульской области. Под его руководством в 1961 году был подготовлен и прошел первый семинар музейных работников и краеведов региона (в дальнейшем такие семинары проходили ежегодно). Тульский областной краеведческий музей стал центром музейно-краеведческой работы в области. За годы своей работы В. И. Боть активно участвовал в экскурсионной и лекционной работе: проводил экскурсии по музейным экспозициям и выставкам, по памятникам и памятным местам Тулы и Куликова поля. За свой труд прозван коллегами по цеху «ходячей энциклопедией».

В 1990 году В. И. Боть стал старшим научным сотрудником создаваемого Дома-музея В. В. Вересаева в Туле. В январе 1992 года он был открыт как филиал Тульского областного краеведческого музея.

Вячеслав Иванович также вел большую общественную работу, будучи заместителем председателя Тульского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИК), членом бюро Тульского областного отделения Российского фонда мира, членом комиссии по историческому наследию и городской топонимии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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