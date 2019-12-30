Семья медиков из Тульской области получила поздравления с рождением тройни
Им вручили сертификат на единовременную денежную выплату, памятные медали и подарки новорожденным
Фото: Правительство Тульской области
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Семья Митиных из Кимовска получила поздравления главы региона Алексея Дюмина с рождением тройни. В ноябре они стали родителями трех девочек.
Антон Митин работает фельдшером на скорой помощи, Елена – фармацевт. Им вручили сертификат на единовременную денежную выплату на приобретение или строительство жилого помещения. Родители также получили памятные медали с поздравительным адресом и подарки новорожденным.
Напомним, ранее поздравления с рождением тройни получила семья из Плавска. У Пимкиных родились также 3 девочки.
ИСТОЧНИК KP.RU