В Большой Туле сгорела квартира: есть пострадавший

СЕГОДНЯ 09:20 2019-12-30T09:21:01+03:00

Изменить размер текста: A A

29 декабря в поселке Ленинский 1 на ул. Гагарина загорелась квартира. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 22:13.

На место происшествия незамедлительно выехали 3 пожарных расчета.

По прибытии через 11 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. С огнем удалось справиться через 35 минут.

В результате происшествия пострадал человек. В комнате сгорело кресло, закоптились стены и потолок по всей площади. Причина пожара устанавливается.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 17 человек и 5 единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU