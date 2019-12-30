В Большой Туле сгорела квартира: есть пострадавший
29 декабря в поселке Ленинский 1 на ул. Гагарина загорелась квартира. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 22:13.
На место происшествия незамедлительно выехали 3 пожарных расчета.
По прибытии через 11 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. С огнем удалось справиться через 35 минут.
В результате происшествия пострадал человек. В комнате сгорело кресло, закоптились стены и потолок по всей площади. Причина пожара устанавливается.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 17 человек и 5 единиц техники.
ИСТОЧНИК KP.RU