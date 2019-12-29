В Туле 30 декабря введут дорожные ограничения

СЕГОДНЯ 18:30 2019-12-29T18:32:11+03:00

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Завтра, 30 декабря, движение транспорта на некоторых улицах Тулы будет ограничено. Ограничения вводят в связи с проведением мероприятия с участием сотрудников УМВД России по Тульской области.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения 30 декабря 2019 года с 00:00 до 12:00 остановка и стоянка всех видов транспортных средств будет запрещена, а также “заморожено” движение всех видов транспорта с 7:00 до 12:00 по ул. Жаворонкова на участке от ул. М. Тореза до проспекта Ленина.

ИСТОЧНИК KP.RU