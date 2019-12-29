Какие улицы Тулы обесточат 30 декабря

СЕГОДНЯ 17:30 2019-12-29T15:11:03+03:00

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Как сообщают ТГЭС, завтра, 30 декабря, в связи с плановыми ремонтно-профилактическими работами, некоторые улицы в Туле останутся без света. С 9:00 до 12:00 света не будет по адресам: пр-т Ленина, 106 (Светодиодный экран); пр-т Ленина, 104 (Киоск). пер. Котовского, 1-5 (нечётн.), 2-12 (чётн.), 6-а; ул. Агеева, 27-33, 27-а-33-а; ул. О. Кошевого, 1, 1-а-г, 2-б-г; ул. Водоохранная, 29-34; пер. Водоохранный, 3-а-13 (нечётн.), 4-12 (чётн.); ул. С. Стальского, 2, 4, 4-б

ИСТОЧНИК KP.RU