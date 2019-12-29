2019-12-29T15:11:03+03:00
Общество

Какие улицы Тулы обесточат 30 декабря

Публикуем список адресов
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Как сообщают ТГЭС, завтра, 30 декабря, в связи с плановыми ремонтно-профилактическими работами, некоторые улицы в Туле останутся без света. С 9:00 до 12:00 света не будет по адресам: пр-т Ленина, 106 (Светодиодный экран); пр-т Ленина, 104 (Киоск). пер. Котовского, 1-5 (нечётн.), 2-12 (чётн.), 6-а; ул. Агеева, 27-33, 27-а-33-а; ул. О. Кошевого, 1, 1-а-г, 2-б-г; ул. Водоохранная, 29-34; пер. Водоохранный, 3-а-13 (нечётн.), 4-12 (чётн.); ул. С. Стальского, 2, 4, 4-б

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Туле 30 декабря введут дорожные ограничения
Какие улицы Тулы обесточат 30 декабря
Группа "Бандэрос" выступит в Новогоднюю ночь в Туле
В Туле на 29 декабря назначены дежурные
Как в Туле будут работать службы во время новогодних выходных
30 декабря в Туле ограничат движение транспорта
Погода в Туле 29 декабря: облачно и без осадков
В Туле выявили порядка 20 нарушений благоустройства дворов
В Туле Роспотребнадзор выявил продажу никотиновых конфеток
Жуткое ДТП в Пролетарском районе Тулы: женщине ампутировали ногу после столкновения с большегрузом
В Туле мужчина сбыл наркотики на три миллиона рублей
Губернатор Тульской области встретит Новый год на главной площади города
В Туле в новогоднюю ночь будет работать общественный транспорт
В Туле на участке от ул. пр. Ленина до ул. Н. Руднева запретят остановку
В Туле прошла семейная благотворительная акция
Погода в Туле 28 декабря: облачно, небольшие осадки и -2 градуса
28 декабря в Туле дома на ул. Серебровской останутся без света
Что от погоды ждать тулякам в новогоднюю ночь
В Туле задержана мошенница, представлявшаяся сотрудницей ипподрома
Водитель остановился на светофоре в Туле и скончался
В Туле определили победителей смотра-конкурса на лучшее новогоднее оформление