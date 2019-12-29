Группа "Бандэрос" выступит в Новогоднюю ночь в Туле

СЕГОДНЯ 16:35 2019-12-29T14:46:33+03:00

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В ночь, с 31 декабря на 1 января, по всей стране пройдут торжественные празднества в честь встречи Нового года. Новогодние концерты, праздничные программы, салюты, катания на санях, коньках и горках.

В Туле новогоднюю ночь планируют, также, провести феерично и массово. Вечером 31 декабря туляки соберутся на Площади Ленина для того, чтобы всем вместе встретить Новый 2020 год. Для гостей и жителей города на цене пройдет праздничная программа, на которой выступят известные артисты города и области, удивит необычная шоу-программа от Дедушки Мороза и Снегурочки, а главной изюминкой праздника станет концерт популярной российской группы «Банд’Эрос».

Старт всех праздничных мероприятий, посвященных встрече Нового года, пройдет 31 декабря в 23:00.

ИСТОЧНИК KP.RU