Как в Туле будут работать службы во время новогодних выходных

СЕГОДНЯ 14:08 2019-12-29T13:09:38+03:00

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По данным муниципалитетов, Тула готова к зимним каникулам на все 100%, а на время всех праздничных выходных работа всех служб будет организована так, что тулякам и гостям города будет спокойно и комфортно находится и отдыхать в областной столице. С 1 января по 8 января с 9:00 до 15:00 во всех поликлиниках Тульской области жителей будут принимать дежурные врачи. 6 января туляки смогут обратиться, дополнительно, к другим специалистам, а также воспользоваться лабораторными и диагностическими услугами. Помимо этого, 3 января будут принимать врачи в 12 учреждениях, оказывающих специализированную помощь. Лечебные учреждения готовы к оказанию медицинской помощи пациентам в условиях круглосуточного стационара. Центр медицины катастроф переведен на усиленный режим работы. На время новогодних каникул в Туле все 26 Единых дежурно-диспетчерских служб будут функционировать в круглосуточном режиме, а в системе «112» взаимодействуют силы и средства пожарной охраны, полиции, службы медицины катастроф, аварийной газовой и антитеррористической службы. Работа электроэнергетики будет, также, происходить в режиме постоянного дежурства,а все аварийные запасы материалов и оборудования уже сформированы. На коммунальных предприятиях будут работать аварийные бригады, обеспеченные всей необходимой спецтехникой и материалами. Дороги Тулы, также, не останутся без присмотра на время новогодних праздников. Для них уже заготовлено свыше 200 000 тонн противогололедных материалов, 250 тонн реагентов, а техника в полностью готова к работе. Также, на время всех праздничных выходных специальные службы проследят за чистотой и экологическим порядком в Туле и области, обеспечив своевременный вывоз и утилизацию ТКО на территории всего региона.

ИСТОЧНИК KP.RU