В Туле выявили порядка 20 нарушений благоустройства дворов
Вчера, 28 декабря, прошел административный рейд по обследованию придомовых территорий в Туле. За день было проверено 261 двор региональной столицы.
В ходе придворового рейда сотрудники управления административно-технического надзора выявили 20 нарушений правил благоустройства. Некачественная уборка снега и отсутствие обработки противогололёдными реагентами стали самыми частыми нарушениями благоустройства дворов Тулы.
Напоминаем, что за нарушение ст.8.11-1 Закона Тульской области об административных правонарушениях предусмотрен штраф от 100 до 300 тыс. рублей. для ответственных за территорию УК.
ИСТОЧНИК KP.RU