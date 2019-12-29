В Туле выявили порядка 20 нарушений благоустройства дворов

СЕГОДНЯ 09:38 2019-12-29T01:42:36+03:00

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Вчера, 28 декабря, прошел административный рейд по обследованию придомовых территорий в Туле. За день было проверено 261 двор региональной столицы.

В ходе придворового рейда сотрудники управления административно-технического надзора выявили 20 нарушений правил благоустройства. Некачественная уборка снега и отсутствие обработки противогололёдными реагентами стали самыми частыми нарушениями благоустройства дворов Тулы.

Напоминаем, что за нарушение ст.8.11-1 Закона Тульской области об административных правонарушениях предусмотрен штраф от 100 до 300 тыс. рублей. для ответственных за территорию УК.

ИСТОЧНИК KP.RU