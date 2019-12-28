2019-12-28T17:33:28+03:00
Общество

В Туле Роспотребнадзор выявил продажу никотиновых конфеток

Запрещенный снюс заменили на никотиновые леденцы и жвачку
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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Управление Роспотребнадзора по Тульской области выявило торговые точки, где продают новую никотинсодержащую продукцию - аналога уже запрещенного снюса, только вместо табака в изделиях “напичкан” никотин. В лаборатории проверена и подтверждена потенциальная опасность для жизни человека при употреблении такой продукции, особенно молодежи и детей.

Теперь снюс выглядит и продается в виде конфет: леденцы, карамель, жевательная резинка, что относится к пищевой продукции и должен осуществляться в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». Тем самым, продажа некурительной никотинсодержащей продукции без документов, подтверждающих ее безопасность, запрещается. Если же правила реализации такой продукции нарушаются, то предпринимателя ждет административная ответственность по статье 14.43 КоАП РФ с суммой штрафа до 600 тысяч рублей.

В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации Управление Роспотребнадзора по Тульской области проводит проверки соблюдения требований к обороту некурительной никотинсодержащей продукции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Туле Роспотребнадзор выявил продажу никотиновых конфеток
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