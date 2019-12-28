Жуткое ДТП в Пролетарском районе Тулы: женщине ампутировали ногу после столкновения с большегрузом

СЕГОДНЯ 16:57 2019-12-28T17:11:27+03:00

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Вчера, 27 декабря, на улице Ложевой в Туле произошло жуткое ДТП, в котором пострадал пешеход. В Пролетарском районе около поворота на улицу Ложевая, ориентировочно, в 15.45, женщина хотела перебежать проезжую часть на запрещающий сигнал светофора, но, оказавшись в "слепой зоне" проезжающего мимо большегруза, в следствие чего, была им задета и сбита. При этом, случай оказался настолько несчастным, что помимо наезда грузовик еще и протащил женщину еще пару метров за собой. Пострадавшая была госпитализирована с серьёзными травмами. Результатом такого столкновения стала ампутация конечности у женщины

ИСТОЧНИК KP.RU