В Туле мужчина сбыл наркотики на три млн рублей

СЕГОДНЯ 16:17 2019-12-28T14:26:16+03:00

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Советский районный суд г. Тулы Тульской области вынес приговор по уголовному делу в отношении 31-летнего участника организованной группы, который признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч.ч. 4, 5 ст. 228.1 УК РФ (покушений на незаконный сбыт психотропных веществ и наркотических средств), п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализации (отмывании) денежных средств). С 1 по 16 июня 2018 года мужчина через Интернет и мессенджеры изготавливал и распространял тайники-закладки с наркотическими и психотропными веществами на территории Тулы. Преступник действовал в составе ОПГ и за время своей деятельности успел изготовить 240,36 граммов наркотических и 333,44 грамма психотропных веществ, деньги за которые приходили на электронный кошелёк преступной группировки. Общая сумма, которая поступила за сбытый туляком товар составила порядка 3 млн рублей. Суд приговорил виновного к 9 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU