Губернатор Тульской области встретит Новый год на главной площади города

СЕГОДНЯ 16:07 2019-12-27T23:10:24+03:00

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Губернатор Тульской области проведет Новогоднюю ночь с туляками на Площади Ленина, о чем глава региона открыто поделился со СМИ. Каждый житель и гость города сможет принять участие и встретить 2020 год, совместно подняв стаканчик горячего глинтвейна с губернатором нашей маленькой родины.

На главной площади города праздничная программа начнется 31 декабря в 23:00. Туляков ждет новогодняя шоу-программа с Дедом Морозом и Снегурочкой, выступление тульских творческих коллективов и исполнителей, а также концерт звезд российской эстрады.

— 31-го я выхожу на центральную площадь города-героя Тулы и с туляками пью глинтвейн — безалкогольный. И так до часу ночи. А потом как пойдёт уже, потом уже со своими замами перейдём в кабинет, и там будет оливье, селёдка под шубой и газировка, — рассказал изданию Life.Новости губернатор Тульской области Алексей Дюмин

ИСТОЧНИК KP.RU