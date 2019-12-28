В Туле на участке от ул. пр. Ленина до ул. Н. Руднева запретят остановку

СЕГОДНЯ 14:08 2019-12-27T17:51:48+03:00

Дорожные знаки будут введены в действие с 15 января 2020 года

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В Туле установят дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» с табличкой 8.24 «Работает эвакуатор» на следующих участках:

-ул. Циолковского, на участке от ул. пр. Ленина до ул. Н. Руднева;

-ул. Скуратовская, на участке от ул. пр. Ленина до ул. проезд Энергетиков;

-ул. Серова, на участке от ул. Кирова до дома № 8 по ул. Серова вдоль ЦО «Гимназия №30»;

-с торца дома № 4А, расположенного по ул. Пушкинский проезд;

- ул. Плеханова, на участке от ул. Степанова до ул. Марата.

Это сделают для исключения конфликтных точек между участниками дорожного движения и увеличения пропускной способности улично-дорожной сети.

Дорожные знаки будут введены в действие с 15 января 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU