В Туле на участке от ул. пр. Ленина до ул. Н. Руднева запретят остановку
В Туле установят дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» с табличкой 8.24 «Работает эвакуатор» на следующих участках:
-ул. Циолковского, на участке от ул. пр. Ленина до ул. Н. Руднева;
-ул. Скуратовская, на участке от ул. пр. Ленина до ул. проезд Энергетиков;
-ул. Серова, на участке от ул. Кирова до дома № 8 по ул. Серова вдоль ЦО «Гимназия №30»;
-с торца дома № 4А, расположенного по ул. Пушкинский проезд;
- ул. Плеханова, на участке от ул. Степанова до ул. Марата.
Это сделают для исключения конфликтных точек между участниками дорожного движения и увеличения пропускной способности улично-дорожной сети.
Дорожные знаки будут введены в действие с 15 января 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU