Что от погоды ждать тулякам в новогоднюю ночь
По прогнозам синоптиков грядет очередная оттепель
Что от погоды ждать тулякам в новогоднюю ночьФото: Алексей ФОКИН
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Так, в субботу, 28 декабря, температура в дневные часы будет в районе -2-1°C, ночью — до -4°C. В воскресенье днем воздух так и не отогреется, а в ночь на понедельник столбики термометров опустятся еще ниже.
Зато в понедельник, 30 декабря, по прогнозам, в Тульской области выпадет небольшой снег и температура до -3°С. В ночные часы - -6°.
А вот в последний день уходящего года снова ожидается плюсовая температура и небольшой снег с дождем. В саму новогоднюю ночь — небольшие заморозки.
ИСТОЧНИК KP.RU