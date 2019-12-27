Что от погоды ждать тулякам в новогоднюю ночь

СЕГОДНЯ 17:48 2019-12-27T17:48:40+03:00

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Так, в субботу, 28 декабря, температура в дневные часы будет в районе -2-1°C, ночью — до -4°C. В воскресенье днем воздух так и не отогреется, а в ночь на понедельник столбики термометров опустятся еще ниже.

Зато в понедельник, 30 декабря, по прогнозам, в Тульской области выпадет небольшой снег и температура до -3°С. В ночные часы - -6°.

А вот в последний день уходящего года снова ожидается плюсовая температура и небольшой снег с дождем. В саму новогоднюю ночь — небольшие заморозки.

ИСТОЧНИК KP.RU