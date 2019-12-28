В Туле прошла семейная благотворительная акция
Родители получили сертификаты номиналом 2 500 рублей
Фото: Администрация Тулы
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В Туле прошла семейная благотворительная акция. Ее организовали для семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Родители получили сертификаты номиналом 2 500 рублей на всех несовершеннолетних членов семьи.
Дети и родители смогли выбрать вещи, игрушки и новогодние подарки в одном из тульских магазинов. По окончании акции всем детям были вручены сладкие призы.
ИСТОЧНИК KP.RU