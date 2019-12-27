В Туле задержана мошенница, представлявшаяся сотрудницей ипподрома

СЕГОДНЯ 17:30 2019-12-27T17:30:24+03:00

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Схема была простой - доверчивые покупатели переводили предоплату, но товар не получали. Сумма сделки варьировалась от 15 до 120 тысяч рублей. При этом, в предварительном общении 41-летняя женщина была компетентна в теме, знала всю терминологию, могла проконсультировать по поводу кормов. К тому же и фотографии животных она делала сама, посещая различные конные клубы. Так что подозрений у потенциальных клиентов не возникало.

Задержанной, по предварительным данным, вменяют около десятка эпизодов мошенничества. Сейчас в ее отношении возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU