30 декабря в Туле ограничат движение транспорта

СЕГОДНЯ 12:02 2019-12-27T17:52:31+03:00

Это связано с проведением мероприятия, в котором примут участие полицейские

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30 декабря в Туле по ул. Жаворонкова на участке от ул. М. Тореза до проспекта Ленина запретят остановку и стоянку всех видов транспорта с 00:00 до 12:00. Также ограничат движение всех видов транспорта с 7:00 до 12:00.

Ограничения вводятся в связи с проведением мероприятия с участием сотрудников служб и подразделений полицейского гарнизона УМВД России по Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU