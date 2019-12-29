30 декабря в Туле ограничат движение транспорта
Это связано с проведением мероприятия, в котором примут участие полицейские
Фото: Алексей ФОКИН
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30 декабря в Туле по ул. Жаворонкова на участке от ул. М. Тореза до проспекта Ленина запретят остановку и стоянку всех видов транспорта с 00:00 до 12:00. Также ограничат движение всех видов транспорта с 7:00 до 12:00.
Ограничения вводятся в связи с проведением мероприятия с участием сотрудников служб и подразделений полицейского гарнизона УМВД России по Тульской области.
ИСТОЧНИК KP.RU