Водитель остановился на светофоре в Туле и скончался

СЕГОДНЯ 17:11 2019-12-27T17:11:28+03:00

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Вместе с ним в этот момент в салоне легкового автомобиля Mitsubishi находилась супруга. Остановившись на красный сигнал светофора, находившийся за рулем мужчина внезапно почувствовал себя плохо и умер у нее на глазах. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть водителя.

ИСТОЧНИК KP.RU