Водитель остановился на светофоре в Туле и скончался
Произошло это утром 27 декабря на перекрестке Красноармейского проспекта и ул. Дм. Ульянова
Водитель остановился на светофоре в Туле и скончалсяФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:
Вместе с ним в этот момент в салоне легкового автомобиля Mitsubishi находилась супруга. Остановившись на красный сигнал светофора, находившийся за рулем мужчина внезапно почувствовал себя плохо и умер у нее на глазах. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть водителя.
ИСТОЧНИК KP.RU