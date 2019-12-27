В Туле определили победителей смотра-конкурса на лучшее новогоднее оформление

СЕГОДНЯ 16:59 2019-12-27T17:01:07+03:00

Смотр-конкурс проводился с 6 по 17 декабря

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В Туле определены победители смотра-конкурса на лучшее новогоднее оформление:

- 1 место – главное управление администрации города по Советскому терокругу;

- 2 место – главное управление администрации города по Зареченскому терокругу;

- 3 место – главное управление администрации города по Привокзальному терокругу.

Напомним, смотр-конкурс проводился с 6 по 17 декабря. Победители были определены 17 декабря по итогам рассмотренных заявок и коллегиального выезда членов конкурсной комиссии в рамках объезда территориальных округов.

ИСТОЧНИК KP.RU