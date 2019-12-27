В Туле определили победителей смотра-конкурса на лучшее новогоднее оформление
Смотр-конкурс проводился с 6 по 17 декабря
Фото: Администрация Тулы
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В Туле определены победители смотра-конкурса на лучшее новогоднее оформление:
- 1 место – главное управление администрации города по Советскому терокругу;
- 2 место – главное управление администрации города по Зареченскому терокругу;
- 3 место – главное управление администрации города по Привокзальному терокругу.
Напомним, смотр-конкурс проводился с 6 по 17 декабря. Победители были определены 17 декабря по итогам рассмотренных заявок и коллегиального выезда членов конкурсной комиссии в рамках объезда территориальных округов.
ИСТОЧНИК KP.RU