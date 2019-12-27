2019-12-27T16:58:52+03:00
Общество

Глава МЧС по Тульской области Владимир Кий покидает свой пост

Об этом стало известно в ходе торжественного собрания, посвященного празднованию Дня спасателя РФ
Игорь КОПЫТОВ
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Глава МЧС по Тульской области Владимир Кий покидает свой постГлава МЧС по Тульской области Владимир Кий покидает свой постФото: материалы пресс-служб
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На пост начальника ГУ МЧС по Тульской области Кий был назначен в 2015 году. Ранее он служил на руководящих должностях в Спасательном центре МЧС России.

В новогодние праздники Владимир Кий продолжит выполнение своих обязанностей. Перевод на аналогичную должность в Ростовскую область состоится через две недели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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