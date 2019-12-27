В Туле столкнулись атобус и легковушка: пострадали пенсионерка и ребенок
26 декабря в 17.25 минут в Туле на пересечение улиц Кутузова и Краснодонцев произошло ДТП. 42-летняя женщина на автомобиле «Шевроле Круз» столкнулся с пассажирским автобусом «ПАЗ 320435» под управлением 33-летнего мужчины.
В результате ДТП пострадали пассажир автобуса, 59-летняя женщина, и пассажир «Шевроле», 8-летняя девочка. Ребенок находился в автомобиле на заднем сидении и был пристегнут ремнем безопасности. Автомобилем управляла мать девочки.
В отношении нее составлен административный материал по статье «невыполнение требования ПДД о запрещении водителю употреблять алкогольные напитки, наркотические или психотропные вещества после ДТП, к которому он причастен».
ИСТОЧНИК KP.RU