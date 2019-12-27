Областной шахматный турнир среди ветеранов прошел в Туле

СЕГОДНЯ 16:39 2019-12-27T16:39:31+03:00

В соревнованиях приняли участие 23 мужчины и 4 женщины практически из всех муниципалитетов Тульской области

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Первое место занял действующий чемпион ЦФО среди ветеранов Степан Коровкин с результатом 7,5 очков. Вторым стал Александр Бровкин с 7 очками. Третье место — за Николаем Осиповым - 6,5 очков.

Среди женщин лучшей оказалась Надежда Дежина, которая с 4 очками по дополнительным показателям опередила Ларису Киндееву. Третьей стала Аллы Фролович - 3 очка.

Отдельно был отмечен самый опытный участник - 87-летний Владимир Неронов, набравший в турнире 4 очка и финишировавший в середине турнирной таблицы.

ИСТОЧНИК KP.RU