Областной шахматный турнир среди ветеранов прошел в Туле
В соревнованиях приняли участие 23 мужчины и 4 женщины практически из всех муниципалитетов Тульской области
Областной шахматный турнир среди ветеранов прошел в ТулеФото: Алексей ФОКИН
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Первое место занял действующий чемпион ЦФО среди ветеранов Степан Коровкин с результатом 7,5 очков. Вторым стал Александр Бровкин с 7 очками. Третье место — за Николаем Осиповым - 6,5 очков.
Среди женщин лучшей оказалась Надежда Дежина, которая с 4 очками по дополнительным показателям опередила Ларису Киндееву. Третьей стала Аллы Фролович - 3 очка.
Отдельно был отмечен самый опытный участник - 87-летний Владимир Неронов, набравший в турнире 4 очка и финишировавший в середине турнирной таблицы.
ИСТОЧНИК KP.RU