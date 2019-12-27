В Туле семилетняя девочка выбежала из-за автомобиля и угодила под колеса иномарки
В момент происшествия она находилась в сопровождении своей бабушки
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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26 декабря в 13.35 в Туле на ул. Тимирязева произошло ДТП. 40-летний мужчина на автомобиле «Датсун Он-До» наехал на семилетнюю девочку. По предварительной информации, она выбежала из-за припаркованного автомобиля.
В ДТП девочка получила различные травмы. В момент происшествия она находилась в сопровождении своей бабушки.
ИСТОЧНИК KP.RU