Налоговые сборы в Тульской области пошли на рекорд

СЕГОДНЯ 16:25 2019-12-27T16:25:36+03:00

Изменить размер текста: A A

В целом поступление доходов в консолидированный бюджет региона составило 66,8 млрд рублей, что на 10,5% (или на 6,3 млрд рублей больше), чем за тот же период год назад. Причем, такие цифры - рекорд за весь современный период.

Налог на доходы физических лиц составил в этой сумме 33,9%, налог на прибыль организаций - 31%, акцизы на газ, нефтепродукты, пиво и спирт – 16,9%, налоги на имущество – 12%, налоги на совокупный доход – 5,7%.

Рост налогов на доходы физлиц вырос на 7,1% (1,6 млрд рублей) по сравнению с прошлым годом и составил 24,3 млрд рублей. Максимальный рост поступлений отмечен по ряду организаций оборонно-промышленного комплекса, что само по себе говорит о увеличении размеров оплаты труда.

Объем налога на прибыль организаций составил 22,2 млрд рублей, что на 18,2% или на 3,4 млрд рублей больше, чем год назад. Здесь положительную динамику наряду с предприятиями оборонки обеспечила и химическая отрасль.

Акцизные сборы составили 7,2 млрд рублей, что на 16,4% (на 1 млрд рублей) больше. И это без учета алкогольной продукции.

А вот налогов на имущество стало собираться меньше на 3,7% (8,6 млрд рублей). Причина - снижение поступления налога на имущество организаций, а также исключение с 01.01.2019 г. из налогообложения движимого имущества.

Транспортный налог также показывает рост - 1,2 млрд рублей, что на 10,2% (на 107 млн рублей) больше, чем в 2018-м. При этом отмечается, что рост поступлений по организациям на 15,9% обусловлен отменой системы «Платон».

ИСТОЧНИК KP.RU