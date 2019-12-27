2019-12-27T15:26:10+03:00
Происшествия

Туляка осудили на 9,5 лет за распространение наркотиков

Советский районный суд вынес приговор по уголовному делу 31-летнего участника организованной группы
Игорь КОПЫТОВ
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Туляка осудили на 9,5 лет за распространение наркотиковТуляка осудили на 9,5 лет за распространение наркотиковФото: соцсети
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Следствием установлено, что в июне 2018 года фигурант уголовного дела в составе организованной преступной группы через сеть Интернет распространял на территории Тулы психотропные и наркотические вещества методом тайников-закладок. По информации региональной прокуратуры, общий вес сбываемых наркотических веществ составил 240,36 граммов, а психотропных – 333,44 граммов. Легализация преступного дохода происходила через электронный кошелек. Сумма дохода составила более 3 млн рублей.

Туляка признали виновным в преступлениях сразу по нескольким статьям: по части 3 ст. 30, частям 4 и 5 ст. 228.1 УК РФ (покушения на незаконный сбыт психотропных веществ и наркотических средств), а также пункту "а" части 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств).

Суд приговорил виновного к 9 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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