В Туле, на улице Кутузова, иномарка протаранила автобус
ДТП произошло на пересечении улиц Кутузова и Краснодонцев
В Туле, на улице Кутузова, иномарка протаранила автобусФото: Алексей ФОКИН
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По информации УГИБДД, в результате аварии пострадал пассажир автобуса - 59-летняя женщина - и пассажирка иномарки, 8-летняя девочка, которая, к счастью, была на заднем сидении и пристегнута ремнем.
По предварительным данным, в ДТП виновна находившаяся за рулем «Шевроле Круз» в нетрезвом состоянии 42-летняя женщина, чей автомобиль и врезался в пассажирский автобус «ПАЗ» под управлением 33-летнего мужчины.
ИСТОЧНИК KP.RU