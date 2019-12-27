2019-12-27T14:56:44+03:00
Общество

7,5 млн рублей может получить тулячка, родившая тройню

Семье из Плавска вручили сертификатна покупку или строительство жилища
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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7,5 млн рублей может получить тулячка, родившая тройню7,5 млн рублей может получить тулячка, родившая тройнюФото: Алексей ФОКИН
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Сегодня, 27 декабря, в Тульском областном перинатальном центре состоялась торжественная церемония по случаю выписки тулячки, родившей сразу троих девочек.

На церемонии счастливых родителей передали поздравления от Губернатора Тульской области и вручили семье сертификат на получение единовременной денежной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения за счёт средств бюджета Тульской области при рождении трёх детей одновременно. Размер субсидии для семьи, которая насчитывает в своём составе восемь человек, составила порядка 7,5 млн рублей.

Также, родителей наградили памятными медалями, а новорожденным вручили свои отдельные подарки, включающие в себя комплект пеленок, боди, подгузники, специальный крем и присыпка, влажные салфетки и другие необходимые вещи для малышей в первые месяцы жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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